LEGO Star Wars Skywalker Saga: ci sono anche Mando e Grogu nel Season Pass dei personaggi

Dopo aver svelato i requisiti PC di LEGO Star Wars The Skywalker Saga, Traveller's Tales e WBIE presentano ufficialmente il Character Collection Season Pass dell'attesa avventura free roaming ambientata nella Galassia lontana lontana di Guerre Stellari.

Nonostante i ricchissimi contenuti riversati nella versione 'liscia' della prossima esperienza open world a tema LEGO, in Star Wars The Skywalker Saga sarà possibile ampliare ulteriormente il ventaglio di personaggi interpretabili e di PNG attraverso dei pacchetti aggiuntivi da acquistare singolarmente o come parte di un Season Pass. Senza indugiare oltre, eccovi tutti i contenuti inediti che entreranno a far parte della Collezione Personaggi del Season Pass di LEGO Sar Wars La Saga degli Skywalker:

Disponibili dal 5 aprile

The Mandalorian Season 1 Character Pack: Mandalorian, Grogu (come personaggio non giocabile), Greef Karga, Cara Dune, IG-11 e Kuiil.

Solo: A Star Wars Story Character Pack: giovane Han Solo, giovane Chewbacca, giovane Lando Calrissian, Qi’ra, Tobias Beckett e Enfys Nest.

The Classic Characters Pack: Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, Darth Vader e Lando Calrissian.

The Trooper Pack: Death Trooper, Incinerator Trooper, Range Trooper, Imperial Shore Trooper e Mimban Stormtrooper.

Disponibile dal 19 aprile

Rogue One: A Star Wars Story Character Pack: Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Imwe, Baze Malbu e Director Krennic.

Disponibili dal 4 maggio

The Mandalorian Season 2 Character Pack: Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand e Moff Gideon

Star Wars: The Bad Batch Character Pack: Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair ed Echo.

Prima di lasciarvi alle immagini dei personaggi aggiuntivi del Season Pass, vi ricordiamo che LEGO Star Wars The Skywalker Saga è atteso al lancio per il 5 aprile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione ottimizzata per console di ultima generazione.