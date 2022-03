LEGO Star Wars Skywalker Saga si mostra in un lunghissimo video gameplay

Manca ancora qualche settimana al debutto di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, il promettente titolo a base di mattoncini che ci permetterà di ripercorrere i principali avvenimenti della serie. In attesa di poter mettere le mani sul gioco, è possibile vedere un lunghissimo filmato di gameplay.

Il filmato in questione, appena caricato su YouTube da un content creator che ha avuto l'opportunità di giocare una demo in anteprima, permette di vederlo in movimento per circa 40 minuti. Le sequenze mostrate appartengono ai film di diverse trilogie e consentono di scoprire numerose meccaniche di gameplay: dalle fasi di esplorazione nello spazio ai combattimenti con i boss passando per la schermata di potenziamento del personaggio. Insomma, osservando il video si possono scoprire tantissime informazioni su LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 5 aprile 2022 e sarà disponibile sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Per chi non lo sapesse, ci sono anche Mando e Grogu nel Season Pass dei personaggi di LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Sulle nostre pagine trovate anche i Requisiti PC di LEGO Star Wars The Skywalker Saga.