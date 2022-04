LEGO Star Wars Skywalker Saga paragonato a Devil May Cry: che succede?

S'è fatto attendere più del dovuto, ma alla fine LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker si è presentato sul mercato in forma smagliante, per la gioia di tutti i fan. Inaspettatamente, si stanno diffondendo anche dei paragoni con Devil May Cry, che all'apparenza appaiono improbabili.

Come mai un gioco con dei mattoncini LEGO è stato paragonato ad uno degli action più influenti delle ultime decadi? Il motivo è molto semplice: per il nuovo gioco di Star Wars i ragazzi di TT Games hanno messo a punto un nuovissimo sistema di combattimento che prende ispirazione ai videogiochi d'azione. Nulla di complesso o eccessivamente tecnico, ma le mosse sono indubbiamente più spettacolari. Ad esempio, fendente dopo fendente, pugno dopo pugno, è possibile lanciare in aria i malcapitati avversari e colpirli a ripetizione... esattamente come succede in Devil May Cry e simili! Qui-Gon Jinn è addirittura capace di sfruttare il Dive Kick per attrarre i nemici a sé, oppure lanciarli all'angolo opposto. Un assaggio? Godetevi i filmati in calce a questa notizia, nessuno si aspettava una cosa del genere da un gioco di LEGO Star Wars!

I giocatori hanno anche escogitato un modo per usare questa nuova meccanica per fini diversi dal combattimento. Come? Nel mondo di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker sono presenti dei personaggi non giocanti che, loro malgrado, possono essere colpiti ripetutamente senza mai rompersi in mille pezzi. È il caso di alcuni sventurati bambini: i giocatori hanno quindi imparato ad approfittarne per rimanere in aria a tempo indeterminato e superare così degli ostacoli della mappa altrimenti insormontabili. L'exploit è anche stato battezzato: si chiama "Child Flight". Poveri bambini!

Se il gioco vi ha incuriosito, allora potete approfondire la sua conoscenza leggendo la nostra recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.