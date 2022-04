LEGO Star Wars Skywalker Saga piace a Famitsu: ottime valutazioni dal Giappone

La nuova avventura LEGO a tema Star Wars si è dimostrata una delle sorprese più gradite della primavera 2022. Come riportato nella nostra recensione di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, Traveller's Tales ha confezionato una grande avventura che permette di rivivere al meglio l'intera serie cinematografica a suon di mattoncini.

In generale il titolo ha raccolto diversi consensi un po' in tutto il mondo, e adesso arriva il più illustre verdetto dal Giappone, quello rappresentato dalla recensione pubblicata sull'ultimo numero di Famitsu. La nota testata nipponica assegna al più recente LEGO Star Wars una pregevole media di 33 su 40, frutto come al solito di quattro diverse valutazioni assegnate dai redattori della rivista, pari a tre 8 e un notevole 9.

Su Famitsu c'è spazio anche per MLB The Show 22: il nuovo titolo sportivo sviluppato da Sony San Diego disponibile su console PlayStation e Xbox oltre che su Nintendo Switch viene valutato con un 30 su 40 (7/8/8/7). Ultimo titolo recensito è TASOMACHI: Behind the Twilight per PS4 e Switch, con un voto pari a 28 su 40 (7/7/7/7).

Nel frattempo sono arrivati i leak per i personaggi di The Mandalorian in LEGO Star Wars Skywalker Saga, che dovrebbero essere introdotto nel prossimo futuro tramite DLC.