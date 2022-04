LEGO Star Wars Skywalker Saga nei test di DF: la versione Xbox Series X supera quella PS5

Mentre in rete continua il dibattito per la remaster di Chrono Cross stroncata da Digital Foundry, il team di "analisti tecnoludici" si è dedicato a LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker per condurre delle analisi altrettanto importanti e, per certi versi, "divisive".

I giornalisti di DF si sono focalizzati sulle versioni PS5 e Xbox Series X/S dell'ultimo gioiellino open world di TT Games. Stando a quanto emerso dai test compiuti da Digital Foundry, la versione Xbox Series X di LEGO Star Wars Skywalker Saga vanterebbe delle performance superiori all'edizione PlayStation 5.

Le differenze prestazionali tra i sistemi nextgen di Microsoft e Sony emergono in entrambe le modalità grafiche proposte dall'ultimo kolossal videoludico a tema LEGO: in Quality Mode con framerate bloccato a 30fps, infatti, Xbox Series X esegue stabilmente il titolo a 2160p mentre PlayStation 5 tende a scalare la risoluzione dinamica in un range compreso tra i 2160p e i 1872p in base alla complessità della scena renderizzata a schermo.

Le differenze in termini puramente prestazionali rimarcate da DF si riflettono anche nella modalità Performance, con Xbox Series X che scala fino a 1800p e PS5 che, per garantire il medesimo target dei 60fps, amplia la forbice della risoluzione dinamica per portarla tra i 1800p e i 1440p, scendendo fino a 1296p nelle situazioni di gioco più concitate.

Come specificano gli stessi ragazzi di DF, però, l'esperienza di gioco offerta da LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker non risulta essere intaccata da queste discrepanze prestazionali. Per saperne di più sull'ultimo kolossal di mattoncini di WBIE, vi rimandiamo alla nostra recensione di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker.