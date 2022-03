LEGO Star Wars Skywalker Saga: un nuovo trailer prima dell'atteso debutto

Sfruttando la vetrina offerta dal Future Game Show 2022, il publisher Warner Bros. Interactive e gli sviluppatori di Traveller's Tales sono tornati a mostrare il promettente LEGO Star Wars The Skywalker Saga, quello che sembra essere il più grande gioco LEGO di sempre.

Con un dinamico montaggio costituito da cutscene e brevi scene di gioco, il trailer ci mostra il modo in cui i ragazzi di Traveller's Tales sono riusciti a riunire tutti e nove i film di Guerre Stellari in un'unica brillante avventura. Come da tradizione dei titoli targati LEGO, anche questo sarà caratterizzato da una forte vena di ironia e irresistibile irriverenza.

"Rivivi tutti i nove film della saga di Star Wars in un nuovissimo videogioco LEGO unico nel suo genere! Vivi avventure ricche di divertimento e bizzarro umorismo ed esplora a tuo piacimento la galassia di Lego Star Wars. Vuoi impersonare uno Jedi o un Sith? O forse preferisci essere un Ribelle, un cacciatore di taglie o un droide? Lego Star Wars: La saga degli Skywalker ti offre centinaia di personaggi giocabili. Potrai comandare diversi veicoli sia su terra che per lo spazio. Viaggia alla velocità della luce con il Millennium Falcon, vola sull'airspeeder T-47 e combatti i caccia TIE con gli Ala-X della Resistenza… Vivi l'esperienza LEGO Star Wars Definitiva".

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che LEGO Star Wars The Skywalker Saga uscirà il 5 aprile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Recentemente è stato mostrato anche un lungo video gameplay del gioco.