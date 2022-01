LEGO Star Wars Skywalker Saga: il nuovo video gameplay svela la data d'uscita

A riprova dell'autenticità dei recenti leak sulla data d'uscita di LEGO Star Wars Skywalker Saga, Traveller's Tales accompagna il nuovo video gameplay alla conferma del 4 aprile 2022 come data di commercializzazione ufficiale della nuova avventura a tema LEGO e Guerre Stellari.

La prossima esperienza interattiva firmata da TT Games includerà tutte le avventure vissute dai protagonisti dei nove Episodi maggiori di Guerre Stellari, ripercorrendone le gesta per raccontarle con il consueto piglio irriverente e la vena umoristica che tratteggia da sempre le avventure LEGO ambientate nella Galassia Lontana Lontana.

Un mattoncino dopo l'altro, gli appassionati potranno così rituffarsi nelle atmosfere della serie di Skywalker per visitare in completa libertà ben 28 location, per un totale di 23 pianeti e lune ricreate nello stile LEGO. Quanto al gameplay, il nuovo filmato di TT Games ribadisce la presenza di una stratificata struttura free roaming basata su missioni non lineari, attività open world e una storia che si dipanerà progressivamente in funzione delle sfide completate dagli utenti.

Il lancio del titolo è perciò atteso per il 5 aprile 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo al nostro speciale su LEGO Star Wars Skywalker Saga.