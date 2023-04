LEGO Star Wars, svelate le offerte dello Star Wars Day: set gratis e bonus per il 4 maggio

Accanto al reveal dei nuovi set LEGO ispirati alla famiglia di Donkey Kong, i vertici dell'azienda danese svelano tutte le offerte e le promozioni in programma per lo Star Wars Day 2023.

Si parte con la possibilità per i clienti VIP di procedere in anticipo con l'acquisto nel nuovo set X-Wing Starfighter LEGO Star Wars, dedicato all'iconica astronave di Luke Skywalker. Per l'intera durata dei festeggiamenti, inoltre, l'acquisto di ogni set LEGO Star Wars consentirà di accumulare Doppi Punti VIP. Procedendo con la raccolta punti, sarà possibile sbloccare una serie di sconti speciali, dedicati anche ai set a tema Guerre Stellari.

Come da tradizione, non potevano inoltre mancare set gratis, in omaggio con una spesa minima all'interno del catalogo LEGO Star Wars. Ecco i dettagli:

LEGO X-Wing in miniatura : in omaggio con una spesa minima di 40 euro in set LEGO Star Wars;

: in omaggio con una spesa minima di in set LEGO Star Wars; Moneta Star Wars : in omaggio ai clienti VIP con una spesa minima di 80 euro in set LEGO Star Wars;

: in omaggio ai clienti VIP con una spesa minima di in set LEGO Star Wars; LEGO Morte Nera in miniatura: in omaggio con una spesa minima di 150 euro in set LEGO Star Wars;

Stampa X-Wing Starfighter, con 3.500 punti VIP;

Crea un fumetto LEGO Star Wars, con 150 punti VIP;

Download digitale X-Wing, con 10 punti VIP;

Infine, durante i festeggiamenti, i clienti VIP potranno convertire i propriin ricompense speciali a tema Guerre Stellari:

L'intera rassegna di promozioni LEGO pensate per lo Star Wars Day resteranno attive per una settimana, da lunedì 1 sino a domenica 7 maggio 2023. Nella sola giornata del 4 maggio, gli appassionati potranno scaricare gratuitamente un poster esclusivo "May the 4th".