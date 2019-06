Lego Star Wars: The Skywalker Saga annunciato all'E3 2019

La sua esistenza era già stata anticipata dalle dichiarazioni emerse nei mesi scorsi, ed ecco che oggi, sul palco della scoppiettante conferenza E3 di Microsoft, è stato ufficialmente annunciato Lego Star Wars: The Skywalker Saga.

Il titolo, che sarà come al solito caratterizzato da una certa vena ironica, includerà livelli provenienti da ogni capitolo numerato del franchise di Star Wars, inclusi finanche i contenuti di Star Wars: The Last Jedi e Star Wars: The Rise of Skywalker.



Lego Star Wars: The Skywalker Saga è in arrivo su PC Windows 10 e console nel corso del 2020. In cima alla notizia potete gustarvi il primo trailer del gioco, grazie al quale possiamo dare un'occhiata a personaggi e ambientazioni.