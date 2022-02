LEGO Star Wars The Skywalker Saga: i segreti del gameplay nel video Dietro le Quinte

Alle polemiche generate dall'ultimo sfogo di ex sviluppatori sui problemi di LEGO Star Wars The Skywalker Saga, WBIE risponde indirettamente con un lungo filmato "Dietro le Quinte" che offre al team di TT Games l'opportunità di spiegare come stanno procedendo i lavori su questa ambiziosa avventura a mondo aperto.

Il nuovo video riaccende così i riflettori mediatici sulla reinterpretazione in chiave LEGO della Saga degli Skywalker per dare modo agli appassionati di ripercorrere la storia e l'evoluzione, sia grafica che prettamente ludica, dei videogiochi di LEGO Star Wars.

I ragazzi di TT Games riaprono poi una finestra sugli eventi più rappresentativi dell'epopea sci-fi ideata da George Lucas per darci modo di ammirare il sontuoso palcoscenico virtuale che farà da sfondo alla nuova avventura di LEGO Star Wars The Skywalker Saga. La rivisitazione della serie sarà caratterizzata dal piglio umoristico tipico dei giochi LEGO e comprenderà una nuova visuale in terza persona, delle meccaniche di combattimento più complesse per un'azione più "viscerale", le riedizioni a mattoncini delle navicelle più iconiche e tantissime ambientazioni da visitare insieme a Luke Skywalker e compagni.

Il video, oltretutto, ribadisce che il lancio di LEGO Star Wars The Skywalker Saga continua ad essere previsto per il 5 aprile 2022 su PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Cosa ne pensate dell'ultimo trailer Dietro le Quinte? Fatecelo sapere con un commento.