LEGO Star Wars The Skywalker Saga, un concentrato di open world: Tutti i dettagli in video!

In occasione del 4 maggio 2021, non potevamo esimerci dal celebrare anche in casa Everyeye la ricorrenza dello Star Wars Day: abbiamo dunque deciso di concentrare la nostra attenzione su di una speciale pubblicazione in arrivo sul mercato videoludico.

Stiamo parlando di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, il più ambizioso progetto a tema videoludico mai messo in scena dai celebri mattoncini danesi. Originariamente atteso per il 2020, purtroppo il progetto era stato posticipato alla primavera 2021. Purtroppo, il team di sviluppo ha in seguito comunicato di non essere nelle condizioni per poter rispettare la scadenza, ed ha annunciato un ulteriore rinvio per il titolo multipiattaforma.

Nel frattempo, ad ogni modo, sono se non altro emerse interessantissime informazioni sulla natura del titolo. Ripercorrendo l'intera saga cinematografica di Guerre Stellari da Episodio I: La Minaccia Fantasma a Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga includerà 800 personaggi e 23 pianeti, per un'esperienza open-world da vivere in assoluta libertà.

Per presentarvi tutti i dettagli, la Redazione ha dunque confezionato una ricca video anteprima interamente dedicata a Star Wars LEGO: The Skywalwer Saga. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Nell'augurarvi una buona visione, vi rammentiamo che i festeggiamenti per lo Star Wars Day proseguiranno nel corso della giornata, con uno speciale Q&A a tema Star Wars in programma sul Canale Twitch di Everyeye: vi aspettiamo!