LEGO Star Wars The Skywalker Saga è l'ennesimo gioco rinviato quest'anno

Neppure "il più grande e il miglior gioco LEGO di sempre" riuscirà a rispettare la finestra di lancio programmata: LEGO Star Wars The Skywalker Saga, fino ad oggi previsto nel corso della primavera del 2021, è stato rinviato a data da destinarsi.

Ad annunciarlo è stata la stessa TT Games, che attraverso i suoi profili social ha condiviso il seguente messaggio: "Tutti noi di TT Games stiamo lavorando sodo per rendere LEGO Star Wars: The Skywalker Saga il più grande e il miglior gioco LEGO di sempre - ma abbiamo bisogno di più tempo per riuscirci. Non riusciremo a rispettare la finestra primaverile, ma vi forniremo dei dettagli sul periodo di lancio il prima possibile".

Gli sviluppatori non ci hanno fornito una nuova finestra di pubblicazione, ma hanno promesso che lo faranno il più presto possibile. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga è l'ennesimo gioco a subire un rinvio in questa prima parte del 2021: nelle scorse settimane è successo anche a Gotham Knights, Guilty Gear Strive, Kena Bridge of Spirits e all'espansione di Destiny 2, The Witch Queen.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga è in sviluppo per PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Quando arriverà sul mercato, permetterà ai giocatori di rivivere tutti i nove film della Saga degli Skywalker, con il solito umorismo che da sempre caratterizza le produzioni LEGO, offrendo inoltre la possibilità di viaggiare liberamente tra i diversi pianeti in qualsiasi ordine e in qualsiasi momento: i numeri snocciolati fino ad oggi parlano di 800 personaggi e 23 pianeti!