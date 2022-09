LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition annunciato: è ricco di contenuti!

Tra una World Premiere e l'altra, il Disney & Marvel Games Showcase del 9 settembre ha regalato anche l'annuncio di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition, che si configura come l'edizione più completa possibile per il recente gioco di Guerre Stellari in salsa LEGO.

Warner Bros. Games e TT Games hanno fatto sapere che LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition arriverà il 1° novembre 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch con prezzi che oscilleranno da 59,99 dollari a 79,99 dollari in base alla piattaforma di riferimento. Al suo interno troveranno spazio, oltre al gioco base, anche la Character Collection 1 (comprendente tutti i personaggi aggiuntivi già messi a disposizione dal lancio ad oggi, per un totale di 7 pacchetti) e la nuova Character Collection 2 (contenente 6 pacchetti).

Character Collection 1

The Mandalorian Season 1

Solo: A Star Wars Story

The Classic Characters

The Trooper Pack

Rogue One: A Star Wars Story

The Mandalorian Season 2

The Bad Batch

Character Collection 2

Star Wars: Andor

LEGO Star Wars: Summer Vacation TV Special

Star Wars: Obi-Wan Kenobi

Star Wars: The Book of Boba Fett

Star Wars: Rebels

Star Wars: The Clone Wars

Coloro che acquisteranno The Galactic Collection in versione digitale riceveranno anche Classic Obi-Wan Kenobi, un personaggio non ottenibile in altro modo. I giocatori che già posseggono il gioco base potranno acquistare i singoli pacchetti a 2,99 euro, le Character Collection a 14,99 euro l'una oppure sbloccare il risparmio massimo con il bundle Character Collection 1 & 2 da 24,99 euro. Se non conoscete il gioco, informatevi leggendo la nostra recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.