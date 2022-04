LEGO Star Wars The Skywalker Saga e tutti i nuovi giochi della settimana

La prima settimana di aprile non è particolarmente ricca di novità anche se non mancano uscite molto attese, a fare da capofila troviamo ovviamente LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, in uscita il 5 aprile su tutte le piattaforme. Ma ci sono anche altri giochi in arrivo.

Da citare anche l'uscita di Chrono Cross The Radical Dreamers Edition (riedizione di Chrono Cross, sequel di Chrono Trigger uscito nel 1999 sulla prima PlayStation), MLB The Show 2022 e Sherlock Holmes The Devil's Daughter per Nintendo Switch.

Martedì 5 aprile

Before We Leave | PS5, PS4

Legal Dungeon | Xbox One

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

MLB The Show 22 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Replica | Xbox One

Mercoledì 6 aprile

Outbreak Contagious Memories | Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Worm Run | Switch

Z-Warp | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Giovedì 7 aprile

Bibi & Tina - New Adventures With Horses | Switch

Chinatown Detective Agency | Xbox One, Switch, PC

Chrono Cross The Radical Dreamers Edition | PS4, Xbox One, Switch, PC

Eschatos | PS4

Floating Farmer | Switch

Forgive Me Father | PC

Godfall Ultimate Edition | Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Happy's Humble Burger Farm | Switch

Janitor Bleeds | Xbox One, PC

Kombinera | PS4, Xbox One, Switch, PC

Mokoko X | Switch, PC

Radioactive Dwarfs Evil from the Sewers | Switch

Red White Yellow Zinger | Switch

Road Maintenance Simulator | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Sherlock Holmes The Devil's Daughter | Switch

Slipstream | PS4, Xbox One, Switch

Spingram | Switch

The House of the Dead Remake | Switch

The Last Friend | Switch

Traditional Braves | Switch

Whiskey & Zombies | Xbox One

Venerdì 8 aprile

Astrodogs | Switch

Boreal Tenebrae | Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Calm Colors | Switch

Rocket Cows | Switch

World of One | Switch

Per il resto, tante produzioni indipendenti di piccolo calibro alle quali si uniscono il remake di The House of the Dead e Godfall Ultimate Edition, in arrivo sulle console della famiglia Xbox.