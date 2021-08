LEGO Star Wars The Skywalker Saga sarà all'Opening Night Live: verrà svelata l'uscita?

Dopo il Reboot di Saints Row e il primo gameplay di COD Vanguard, Geoff Keighley guarda in direzione della galassia lontana lontana di Guerre Stellari per annunciare la presenza di LEGO Star Wars The Skywalker Saga durante l'Opening Night Live del 25 agosto.

L'ambiziosa avventura in stile LEGO che promette di reinscenare gli eventi più spettacolari e rappresentativi della serie cinematografica di Guerre Stellari, quindi, tornerà a mostrarsi con una delle tante World Premiere previste per lo spettacolo inaugurale della Gamescom 2021.

Il team di Traveller's Tales ha già presenziato alla passata edizione della kermesse videoludica di Colonia: in quell'occasione, i ragazzi di TT Games mostrarono un ricco gameplay trailer di LEGO Star Wars The Skywalker Saga, di conseguenza il video che verrà presentato nei prossimi giorni, in linea puramente teorica, dovrebbe svelare ulteriori scene di gameplay, focalizzandosi sulle migliorie grafiche e sulle aggiunte apportate in questo lasso di tempo.

All'interno del titolo troveranno spazio diverse missioni dedicate agli eroi dell'epopea sci-fi di George Lucas, con tantissime ambientazioni che andranno a rievocare le emozioni vissute dai patiti della serie nei film di Guerre Stellari dall'Episodio I La Minaccia Fantasma all'Episodio IX L'Ascesa di Skywalker, per un totale di ben 800 personaggi e di 23 pianeti da esplorare.



La World Premiere dell'ONL dedicata a LEGO Star Wars The Skywalker Saga potrebbe fare da sfondo anche all'annuncio della data d'uscita; in attesa di scoprirlo, ricordiamo a chi ci segue che l'Opening Night Live della Gamescom 2021 avrà inizio alle ore 20:00 italiane di mercoledì 25 agosto.