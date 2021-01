LEGO Star Wars The Skywalker Saga: un open world da 800 personaggi e 23 pianeti

Con le ultime notizie legate alla produzione risalenti al gameplay di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga mostrato alla Gamescom dello scorso anno, il titolo torna infine a par parlare di sé.

Dawn McDiarmid, Lead Hub Designer presso TT Games, ha concesso una ricca intervista alla redazione di The Official PlayStation Magazine. Nel suo intervento, lo sviluppatore ha illustrato alcuni aspetti particolarmente interessanti del gioco, la cui portata e ambizione appare notevole. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga includerà infatti la bellezza di 800 personaggi: di questi, ben 300 saranno giocabili. Ma non solo: oltre ai protagonisti delle nove pellicole cinematografiche che compongono l'epopea della famiglia Skywalker, il team di sviluppo ha deciso di dedicare particolare attenzione anche alle ambientazioni.



LEGO Star Wars: The Skywalker Saga includerà 28 location, con un totale di 23 pianeti e lune. Cifre che hanno portato McDiarmid ad assicurare che con tutta probabilità ogni giocatore avrà modo di visitare la propria ambientazione di Guerre Stellari preferita. A conferma delle ambizioni di TT Games, troviamo poi la conferma che il titolo avrà una struttura open world, con lo spazio profondo pronto ad ospitare anche battaglie spaziali casuali.



Originariamente atteso per il 2020, LEGO Star Wars: The Skyawalker Saga è stato posticipato al 2021, con pubblicazione attesa su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X e Nintendo Switch.