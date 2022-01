LEGO Star Wars The Skywalker Saga: problemi allo sviluppo e crunch, lo sfogo degli ex

Nel giorno in cui TT Games si è finalmente sentita pronta per annunciare la data d'uscita di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, sulle pagine di Polygon è apparso un reportage che getta più di qualche ombra sul management della compagnia inglese che da anni va a braccetto con i mattoncini danesi.

Più di 30 tra dipendenti ed ex impiegati hanno deciso di fornire anonimamente la loro testimonianza al giornalist Jack Yarwood, raccontandogli della cultura del crunch insita nello studio, delle numerose richieste di cambiamento rimaste inascoltate e dei problemi incontrati durante lo sviluppo di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, gioco annunciato due anni fa e vittima di ben tre rinvii.

I giochi di Guerre Stellari sono sempre stati estremamente remunerativi per l'azienda inglese. TT Games è nata proprio dopo il successo di Lego Star Wars: The Video Game, quando, nel 2005, Traveller's Tales acquisì Giant Interactive. Stando a quanto dichiarato, la cultura del cunch esiste fin da allora, essendo nata dalla volontà della dirigenza di pubblicare nuovi giochi a cadenza annuale: "Un grande problema era che il crunch era premeditato", ha dichiarato un ex dipendente che ha lavorato sotto Jon Burton, co-fondatore e direttore creativo di TT Games. "Non era un protocollo di emergenza da attivare quando le cose non andavano bene. Piuttosto, era un strumento nelle mani della produzione; i progetti venivano pianificati con i periodi di crunch in agenda. Si verificavano regolarmente a causa della tipologia dei giochi che facevamo: tie-in di film e riempitivi per bambini. Avevano tutti date di scadenze dettate dalle vacanze e dal lancio di alcuni film".

Altre fonti, invece, hanno gettato luce sui problemi di sviluppo di Lego Star Wars: The Video Game, in gran parte scatenati dall'impopolare decisione di utilizzare un nuovo engine chiamato NTT. I dipendenti avrebbero provato a convincere TT Games ad utilizzare l'Unreal Engine, senza alcun successo. Qualcuno aveva persino realizzato una demo in UE, ben accolta internamente ma poi del tutto ignorata. Il management ha preferito continuare su quella strada impervia per non pagare i costi di licenza di altri motori grafici. "Tutti quanti dicevano: 'Abbiamo nuovi programmatori, perché non usiamo questa tecnologia? Avevamo questo motore folle, Unreal invece stava chiedendo le commissioni più basse di sempre e le persone sapevano usarlo".

I testimoni affermano che l'NTT era instabile e incompleto. Processi come l'implementazione di un'animazione, che nel vecchio engine richiedevano due minuti, potevano portare via 10 minuti o anche di più, in caso di crash. Come se non bastasse, lo staff ha dichiarato che la maggior parte della pre-produzione di Lego Star Wars: The Video Game è stata condotta con il vecchio motore in mente: ciò ha creato enormi problemi nell'implementazione di asset e animazioni, dal momento che ha richiesto nei processi extra di esportazione ed reintegrazione.

Alla luce di ciò, diverse fonti di Polygon non sono affatto stupite dei lunghi tempi di sviluppo di Lego Star Wars: The Video Game, che avrebbe richiesto ben cinque anni per essere ultimato. Maggiori dettagli potete scoprirli leggendo l'articolo originale.