LEGO Star Wars The Skywalker Saga rimandato al 2021, lo vedremo alla Gamescom

LEGO Star Wars The Skywalker Saga sarà uno dei giochi mostrati durante la Gamescom Opening Night Live di questa sera, tuttavia sembra che il gioco non uscirà a ottobre come inizialmente previsto, bensì il prossimo anno.

Un trailer trapelato in primavera riportava proprio ottobre 2020 come mese di lancio, la pagina di LEGO Star Wars The Skywalker Saga sul LEGO Store è stata però da poco aggiornata e riporta ora un generico "Coming 2021" a potenziale conferma del rinvio del progetto.

Al momento non ci sono in ogni caso certezze e l'indicazione riportata sullo store LEGO potrebbe non essere corretta, dunque restiamo in attesa di saperne di più, non è escluso che il trailer in arrivo questa sera possa svelare la data di uscita o almeno la finestra di lancio.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga includerà contenuti tratti non solo dall'ultima trilogia di Guerre Stellari ma anche da tutti gli episodi numerati, come confermato da TT Games, ponendosi di fatto come il crossover definitivo tra Star Wars e i mattoncini danesi.