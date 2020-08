LEGO Star Wars The Skywalker Saga slitta al 2021, nuovo trailer dalla Gamescom 2020

Tra i giochi che sono tornati a mostrarsi nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2020 troviamo anche LEGO Star Wars The Skywalker Saga, il cui nuovo gameplay trailer non solo ci mostra sequenze di gioco inedite ma ci informa del rinvio del gioco al prossimo anno, come suggerito nelle ultime ore da alcuni rumor.

Com'è possibile vedere nel filmato, il gioco ci permetterà di rivivere tutti i principali eventi delle nove pellicole e alternerà fasi platform ad altre di combattimento con le spade laser o bordo di navicelle spaziali. Pare inoltre che ci siano davvero tutti i personaggi apparsi anche solo una volta nella saga cinematografica e, a giudicare dal quantitativo di eroi mostrati nel trailer, saranno ben pochi i fan a restare delusi da questo punto di vista.

Prima di lasciarvi al gameplay trailer di LEGO Star Wars The Skywalker Saga, vi ricordiamo che il gioco arriverà nel corso del 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch. Purtroppo non sono stati svelati i dettagli sull'eventuale presenza dell'aggiornamento gratuito alla versione next-gen per chi acquisterà almeno inizialmente la versione PS4 o Xbox One.

Avete già dato un'occhiata alla copertina di LEGO Star Wars The Skywalker Saga pubblicata in occasione dello Star Wars Day?