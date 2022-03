LEGO Star Wars The Skywalker Saga: svelati i Requisiti PC dell'avventura open world

Premuratisi di illustrare tutti i dettagli del gameplay di LEGO Star Wars The Skywalker Saga con il video Dietro le Quinte, i ragazzi di Traveller's Tales si affacciano su Steam per svelare i Requisiti Minimi e Raccomandati della versione PC della loro attesa avventura open world.

Il doppio elenco delle specifiche minime e consigliate di LEGO Star Wars L'Ascesa degli Skywalker descrive un titolo relativamente "abbordabile" e alla portata della maggior parte dei PC gaming moderni, basti citare in tal senso gli 8GB di memoria RAM richiesti a prescindere dalla propria configurazione hardware e dalle funzionalità grafiche attivate.

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-2400 / AMD Ryzen 3 1200

Memoria RAM: 8 GB di RAM

Scheda Video: GeForce GTX 750 Ti / Radeon HD 7850

Spazio su Hard Disk: almeno 40 GB

Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 3100

Memoria RAM: 8 GB di RAM

Scheda Video: GeForce GTX 780 / Radeon R9 290

Spazio su Hard Disk: almeno 40 GB

A chi ci segue, ricordiamo che LEGO Star Wars The Skywalker Saga è un'avventura free roaming che reinscena le avventure vissute dai protagonisti della saga cinematografica degli Skywalker: all'interno del titolo troveranno spazio centinaia di personaggi giocabili e tanti pianeti da esplorare ai comandi di numerosi veicoli come gli Airspeeder T-47, gli Ala-X della Resistenza e l'immancabile Millennium Falcon.

La commercializzazione di LEGO Star Wars The Skywalker Saga è prevista per il 5 aprile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.