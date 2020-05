LEGO Star Wars The Skywalker Saga: trapela online la possibile data d'uscita

A pochi giorni dal reveal della copertina ufficiale di LEGO Star Wars The Skywalker Saga, avvenuta in occasione dello Star Wars Day, spunta in rete la possibile data d'uscita del gioco.

Sul canale ufficiale YouTube di Guerre Stellari, infatti, è stato pubblicato inavvertitamente un filmato al termine del quale veniva svelato il giorno in cui il titolo raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi, ovvero il prossimo 20 ottobre 2020. La pubblicazione del filmato è stato probabilmente frutto di un errore, dal momento che il video in questione è stato immediatamente rimosso dal canale permettendo però a numerosi fan di scoprire il giorno di lancio del titolo che racchiuderà in un solo disco tutte le vicende narrate nelle 9 pellicole della serie.

In attesa che Traveller's Tale faccia questo annuncio ufficialmente, vi ricordiamo che tra le caratteristiche principali del gioco troviamo un sistema di telecamera migliorato, la possibilità di esplorare liberamente le aree di gioco e la presenza di una massiccia quantità di personaggi e veicoli della serie.

Non si hanno purtroppo notizie sulle versioni PS5 e Xbox Series X di LEGO Star Wars The Skywalker Saga, attualmente previsto sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC.