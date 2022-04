LEGO Star Wars sta vendendo quasi come Elden Ring in digitale in UK

Non è la prima volta che parliamo degli ottimi risultati commerciali di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, in particolare nel Regno Unito il gioco sta vendendo molto bene in formato fisico e anche digitale, come confermato dalla nuova classifica digital di GSD.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga ha venduto più di Kirby in Gran Bretagna sul mercato retail, inoltre il 61% delle vendite totali del gioco sul mercato britannico sono in formato digitale, numeri molto vicini a quelli generati dal Elden Ring al lancio a febbraio combinando sia le vendite fisiche che digitali. Si tratta del secondo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito e del gioco LEGO venduto più velocemente di sempre.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker (Warner Bros) Elden Ring (Bandai Namco) FIFA 22 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) WWE 2K22 (2K Games) NBA 2K22 (2K Games) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) F1 2021 (EA) Tiny Tina Wonderlands (2K Games) Chrono Cross The Radical Dreamers Edition (Square Enix)

Per quanto riguarda le piattaforme, in digitale LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker sta vendendo la maggior parte delle copie su Xbox (41%) con a seguire PlayStation 4 e PlayStation 5 (34%), PC (18%) e Nintendo Switch (7%). In formato fisico invece la piattaforma leader è PlayStation con il 39% delle vendite, a seguire Xbox (34%), Switch (16%) e PC (11%).

Da segnalare anche i discreti risultati ottenuti da Chrono Cross The Radical Dreamers Edition che debutta al decimo posto della classifica digitale UK nella settimana di lancio. Risultati interessanti in generale, che confermano il buon successo dei videogiochi LEGO e de La Saga degli Skywalker in particolare, ultimo episodio della serie acclamato da pubblico e critica.