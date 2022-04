LEGO Star Wars vs la trilogia originale: La Saga degli Skywalker nel video confronto

Tra i nuovi videogiochi di aprile 2022, gli appassionati di Guerre Stellari hanno potuto finalmente trovare LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, nuova produzione di TT Games dedicata alla Galassia Lontana Lontana.

Ambizioso compendio nel quale trovano di fatto spazio nove giochi diversi, ognuno dei quali dedicato ad una delle pellicole della saga cinematografica principale, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker ha conquistato il pubblico di Steam, andando persino ad interrompere il dominio ininterrotto della piattaforma da parte di Elden Ring.

Ora che il titolo LEGO è ormai disponibile su PC e console, non mancano interessanti video confronti, volti ad analizzare le differenze tra il videogioco e i film di Guerre Stellari. Uno di questi è stato firmato dal sempre attivissimo El Analista de Bits, con il content creator che ha confezionato il filmato che trovate in apertura a questa news. Quest'ultimo mette in particolare a confronto LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker con la trilogia originale, composta da Episodio IV: Una nuova speranza, Episodio V: L'impero colpisce ancora ed Episodio VI: Il ritorno dello Jedi.



Osservando le sequenze di gameplay, si percepisce immediatamente il forte amore degli sviluppatori per il mondo creato da George Lucas, con moltissime scene iconiche ricreate nel gioco con incredibile fedeltà. Ve ne eravate accorti?