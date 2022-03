LEGO Store: le nuove offerte di marzo con set in omaggio e doppi punti VIP

A marzo LEGO Store rinnova le sue offerte proponendo un set esclusivo in regalo su alcuni acquisti e doppia dose di punti VIP aggiungendo al carrello determinati prodotti di una selezione. Ecco tutte le offerte e gli sconti LEGO di marzo 2022.

Iniziamo segnalando il set Tributo a Jane Goodall in omaggio per gli acquisti superiori a 120 euro effettuati tra il 3 e il 15 marzo su LEGO Store Online. Dal primo al 31 marzo invece otterrete doppi punti VIP acquistando i set Tigre Maestosa LEGO Creator 3-in-1 e la bacheca messaggi grande LEGO Dots.

Non mancano anche i set LEGO in offerta tra cui Bandmates LEGO Vidiyo, Unicorn DJ Beatbox, Punk Pirate Beatbox, portachiavi di Red Son ed etichetta di Babbo Natale e ancora Party Llama Beatbox, Hip Hop Robot Beatbox e Folk Fairy Beatbox, Robo HipHop Car, Punk Pirate Ship, K-Pawp Concert e Candy Castle Saga. Anche The Boombox e la Bag Tag Narvalo sono in sconto, con quest'ultima che andrà presto fuori catalogo e non sarà quindi più disponibile per l'acquisto.

Infine vi segnaliamo che le spese di spedizione a domicilio sono gratis tutto l'anno per gli ordini del valore superiore a 55 euro, una bella occasione per risparmiare sulle spese di consegna.