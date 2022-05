LEGO Store: le nuove offerte e premi VIP di maggio 2022

Anche a maggio si rinnovano le offerte VIP del LEGO Store Online, il negozio ufficiale della casa danese che offre premi e ricompense aggiuntive a tutti i membri del programma VIP, ecco cosa possiamo aspettarci durante il mese appena iniziato.

LEGO Store celebra la Giornata di Star Wars e per questo su acquisti LEGO Star Wars selezionati tra il primo e l'otto maggio riceverete una doppia dose di punti VIP, inoltre i membri premium possono avere accesso in anteprima al nuovo set LEGO Star Wars Landspeeder di Luke Skywalker Ultimate Collection Series.

Fino al 31 maggio, doppi punti VIP anche sull'acquisto dei set LEGO Friends Casa delle vacanze sulla spiaggia e Veicolo di trasformazione controllato da app LEGO Technic. Potete registrarvi gratis al programma LEGO VIP e approfittare di questo status per ricevere premi esclusivi e punti raddoppiati su acquisti di set selezionati. Inoltre, questo mese in regalo anche sfondi digitali esclusivi.

E per quanto riguarda i codici sconto LEGO? "Puoi smettere di cercare i codici promozionai LEGO, abbiamo offerte straordinarie disponibili qui per tutti. Questi omaggi sono disponibili senza che sia necessario rintracciare codici sconto o coupon promozionali LEGO. E se vuoi ottenerne di più dai tuoi acquisti, puoi iscriverti gratuitamente al programma LEGO VIP per guadagnare punti VIP su ogni acquisto e usarli per ottenere premi, sconti e omaggi VIP esclusivi!"