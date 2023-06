LEGO Store, al via i saldi estivi: prezzi scontati, set in regalo e promozioni

Con l'inizio dell'estate arrivano tante nuove offerte a tema LEGO, tra set proposti a prezzo scontato e omaggi riservati alla community dei fan dei mattoncini danesi.

A partire dalla giornata di martedì 20 giugno, con acquisti LEGO City, Disney Princess, DOTS, Friends e/o Harry Potter pari o superiori a 70 euro, si potrà ricevere in omaggio il kit creativo My Big Box LEGO DOTS, contenente una grande scatola nera con coperchio rimovibile, oltre a tante tessere dai colori al neon e dai toni pastello.

Con l'avvio dei saldi estivi, LEGO Store online propone inoltre diversi set scontati, ecco tutti i dettagli:

Set Buggy fuoristrada : a 10,49 euro, con uno sconto del 30%;

: a 10,49 euro, con uno sconto del 30%; Set Il tempio del ninja dragone : a 31,49 euro, con uno sconto del 30%;

: a 31,49 euro, con uno sconto del 30%; Set LEGO Super Mario - Pack espansione grande isola cattiva : a 31,49 euro, con uno sconto del 30%;

: a 31,49 euro, con uno sconto del 30%; Set Busto Black Panther : a 279,99 euro, con uno sconto del 20%;

: a 279,99 euro, con uno sconto del 20%; Set Camion fuoristrada 4x4 Mercedes-Benz Zetros: a 230,99 euro, con uno sconto del 30%;

Spazio anche a promozioni riservate ai, che con una spesa minima di 250 euro possono ricevere in omaggio il secondo set della collezione modulare, raffigurante una casa nordafricana e normalmente proposta a 19,99 euro.Nel frattempo, arriva anche il reveal di una nuova Batmobile LEGO , oltre all'annuncio di tanti set LEGO DC e Marvel in arrivo in estate