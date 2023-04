LEGO Store, disponibili i saldi per la primavera: tanti sconti e set gratis

Con l'annuncio di LEGO 2K Drive, il mondo dei cubetti danesi torna a invadere l'universo dei videogiochi, mentre aumenta sempre di più la varietà dei set proposti dalla storica azienda.

Con l'arrivo della primavera, gli store LEGO hanno deciso di attivare una serie di interessanti offerte, che vedono protagonisti sconti e set in regalo. Con una spesa di almeno 250 euro, i clienti VIP possono in particolare ottenere in omaggio il secondo set della collezione modulare Case del mondo LEGO, raffigurante un'abitazione ispirata all'architettura del nord Africa. Con una spesa minima di 50 euro, si riceverà invece Add On Pack VIP - Giochi di primavera. Registrandosi al programma VIP per la prima volta, si potrà inoltre ottenere in regalo un piccolo portachiavi.



Accanto alle offerte LEGO di Pasqua, approdano inoltre sullo store online del marchio una serie di sconti primaverili. Di seguito, vi riportiamo i dettagli:

Pappagallino : a 8,99 euro, scontato del 40%;

: a 8,99 euro, scontato del 40%; Topolino : a 8,49 euro, scontato del 50%;

: a 8,49 euro, scontato del 50%; Tributo alle Spice Girls : a 24,99 euro, scontato del 50%;

: a 24,99 euro, scontato del 50%; Minnie : a 8,49 euro, scontato del 50%;

: a 8,49 euro, scontato del 50%; Portachiavi di Thanos : a 4,19 euro, scontato del 30%;

: a 4,19 euro, scontato del 30%; Portachiavi di Titti : a 4,19 euro, scontato del 30%;

: a 4,19 euro, scontato del 30%; Black Panther : a 279,99 euro, scontato del 20%;

: a 279,99 euro, scontato del 20%; Camion fuoristrada 4x4 Mercedes-Benz Zetros : a 296,99 euro, scontato del 10%;

: a 296,99 euro, scontato del 10%; Bundle dell'artista : a 79,98 euro, scontato del 20%;

: a 79,98 euro, scontato del 20%; Super Bundle : a 99,98 euro, scontato del 20%;

: a 99,98 euro, scontato del 20%; Bundle Amanti degli Animali : a 67,98 euro, scontato del 20%;

: a 67,98 euro, scontato del 20%; Mega Bundle: a 47,98 euro, scontato del 20%;

Tutte le offerte segnalate resteranno attive per un periodo di tempo limitato, in esclusiva sullo store ufficiale di LEGO.