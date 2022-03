LEGO Super Mario accoglie il Castello di Peach: il set Nintendo svelato per errore

Dopo il lancio dei tre set LEGO dedicati alla serie di Luigi's Mansion, il colosso dei mattoncini potrebbe essere pronto a presentare un nuovo set legato all'universo Nintendo.

Alla vigilia del MAR10 Day 2022, in rete hanno infatti realizzato una prima apparizione delle immagini raffiguranti un nuovo prodotto per la linea LEGO Super Mario. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il protagonista designato per proseguire la partnership tra Nintendo e LEGO sembrerebbe essere il castello di Peach. Il set, tuttavia, è stato protagonista di un reveal piuttosto sfortunato.

Il nuovo prodotto LEGO è infatti stato svelato dall'account Instagram ufficiale della casa danese, ma troppo in anticipo sui tempi previsti. Cancellato in tutta fretta nel corso della giornata odierna, il post era stato già avvistato dagli appassionati, che hanno provveduto a immortalarne le immagini e a diffonderle in rete. Come potete verificare in calce, il castello LEGO di Peach sembra avere dimensioni notevoli, con tanto di nuovi personaggi raffiguranti la stessa Peach, ma anche l'immancabile Bowser.

Al momento, non è disponibile alcun dettaglio ulteriore rispetto al fugace avvistamento. A questo punto, non è però da escludere che l'annuncio ufficiale sia in programma per domani, giovedì 10 marzo 2022, così come gli sconti del MAR10 Day per i giochi Nintendo Switch.