LEGO Super Mario: Amazon svela per errore un set dedicato a Luigi!

Amazon USA sembra aver svelato per errore un nuovo set della serie LEGO Super Mario, uno Starter Pack dedicato a Luigi, in arrivo presumibilmente nel corso del 2021 sebbene al momento non ci siano informazioni precise in merito.

Il set codice 71360 includerà 231 pezzi (esattamente come lo Starter Pack di Super Mario) ma presenterà oltre a Luigi ben tre nuovi personaggi non presenti nelle confezioni già in commercio, tra cui Yoshi di colore rosa. Da notare come Luigi non sia semplicemente Mario con un diverso outfit bensì presenti un redesign del volto e un diverso colore della pella, restano inalterate invece le funzionalità, tra cui presumiamo la compatibilità con i costumi già in vendita.

La linea LEGO Super Mario si è espansa a inizio anno con nuovi set, l'arrivo di Luigi permetterà di vivere nuove avventure grazie a ulteriori tipologie di mattoncini e percorsi diversi rispetto a quello dello Starter Set di Super Mario e alle confezioni già in commercio. Purtroppo Nintendo e LEGO non hanno ancora annunciato nulla in merito ma la presentazione potrebbe non essere troppo lontana, chissà che non possa avvenire già nel corso di questa settimana.

Lo sapevate? Quest'anno arriverà anche il primo set della collezione LEGO Ideas x Sonic, nato per festeggiare il trentesimo anniversario della mascotte SEGA.