LEGO Super Mario: annunciati i Power-Up Pack che cambiano il look di Mario

Mancano ancora diversi mesi al debutto del set LEGO Super Mario fissato per il primo agosto, ma tutti i fan dei mattoncini danesi e dell'idraulico italiano saranno felici di sapere che la line-up di lancio sarà ancor più ricca di quanto inizialmente annunciato.

Lo scorso mese, la casa danese ci ha presentato lo Starter Pack Avventure di Mario (59,99 euro), e due set di espansione, ovvero Piranha Plant Power Slide Expansion Set dal prezzo (29,99 euro) e Piranha Plant Power Slide Expansion Set (99,99 euro). Ad accompagnarli ci sarà la LEGO Super Mario App, che fornirà consigli sulla costruzione, permetterà agli utenti di scambiarsi idee tramite il forum integrato, e molto altro.

Ebbene, non è finita qui. Oggi LEGO e Nintendo hanno presentato i Power-Up Packs, una collezione di outfit in grado di cambiare l'aspetto, le espressioni facciali, i suoni e le icone sul torace di Mario! Ogni pack contiene una tuta da lavoro e un cappello, che possono essere infilate sulla figure per donargli un nuovo aspetto. Chiaramente, gli outfit sono ispirati a quelli realmente indossati da Mario negli innumerevoli giochi che lo hanno visto protagonista: nel filmato di presentazione è possibile vedere Fire Mario, Propeller Mario, Cat Mario e Builder Mario.

I pack saranno venduti separatamente e verranno lanciati, come gli altri set di LEGO Super Mario, il primo agosto. Il loro prezzo, tuttavia, non è ancora stato svelato.