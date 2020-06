LEGO Super Mario: annunciati tutti i set ed i prezzi

Nintendo e LEGO Group hanno annunciato oggi l'intera linea di set LEGO Super Mario, una linea di prodotti completa per una esperienza affascinante nel Regno dei Funghi con Pack Espansione, Pack Personaggi e Power-Up Packs per cambiare il look di Mario.

Oltre allo Scivolo della Pianta Piranha e alla Battaglia finale al Castello di Bowser, la linea dei Pack di Espansione includerà: Fortezza sorvegliata, Casa di Mario e Yoshi, Caccia al tesoro di Toad, Marghibruco del deserto, Guai alla fortezza di Whomp e Sbarramento dei Banzai Bill. Annunciati anche nuovi personaggi e nemici disponibili nei Pack Personaggi venduti in assortimento casuale a sorpesa. Ogni pack conterrà un personaggio da costruire e un’action tag con cui giocare, ad esempio Paragoomba, Fuzzy, Spiny, Buzzy Beetle, Bullet Bill, Bob-omb, Eep Cheep Cheep, Blooper, Urchin o Peepa!

LEGO Super Mario Prezzi

71360 - LEGO Super Mario Avventure di Mario – Starter Pack (59,99 EUR)

71362 – LEGO Super Mario Fortezza sorvegliata – Pack di Espansione (49,99 EUR)

71363 – LEGO Super Mario Marghibruco del Deserto - Pack di Espansione (19,99 EUR)

71364 – LEGO Super Mario Guai alla fortezza di Whomp- Pack di Espansione (19,99 EUR)

71365 – LEGO Super Mario Scivolo della Pianta Piranha - Pack di Espansione (29,99 EUR)

71366 – LEGO Super Mario Sbarramento dei Banzai Bill - Pack di Espansione (29,99 EUR)

71367 – LEGO Super Mario Casa di Mario e Yoshi - Pack di Espansione (29,99 EUR)

71368 – LEGO Super Mario Caccia al tesoro di Toad- Pack di Espansione (69,99 EUR)

71369 – LEGO Super Mario Battaglia finale al Castello di Bowser (99,99 EUR)

71376 - LEGO Super Mario La caduta dei Thwomp - Pack di Espansione (39,99 EUR – disponibile solo presso rivenditori selezionati)

71377 - LEGO Super Mario Re Boo e il cortile infestato- Pack di Espansione (49,99 EUR- disponibile solo presso rivenditori selezionati)

71370 - LEGO Super Mario Mario Fuoco Power-Up Pack (9,99 EUR)

71371 - LEGO Super Mario Mario Elica Power-Up Pack (9,99 EUR)

71372 - LEGO Super Mario Mario Gatto Power-Up Pack (9,99 EUR)

71373 - LEGO Super Mario Mario Costruttore Power-Up Pack (9,99 EUR)

71361 – LEGO Super Mario Pack Personaggi (3,99 EUR)

Lo Starter Pack contiene sette mattoncini azione per interagire con il personaggio LEGO Mario, che grazie ai suoi schermi LCD sugli occhi, sulla bocca e sul petto riesce a mostrare istantaneamente le sue reazioni al movimento, al colore e alle azioni dei mattoncini.

Svelata anche l'App LEGO Super Mario, creata da LEGO Group per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco fisico. L’app tiene traccia dei punteggi per incoraggiare la ricostruzione continua e inoltre fornisce: istruzioni digitali, che grazie alla visualizzazione zoom e in rotazione facilitano la costruzione; suggerimenti creativi su come costruire e giocare; un forum sicuro per condividere idee con gli amici. LEGO Super Mario sarà lanciato il primo agosto, ma è già possibile preordinare le Avventure di Mario Starter Pack presso i principali rivenditori.