Lego Super Mario: annunciato Donkey Kong in occasione del Mar10 Day

Come anticipato negli scorsi giorni, Nintendo ha preparato un grande annuncio per il 10 marzo a tema Lego Super Mario. D'altronde, qual è il modo migliore per festeggiare il Mar10 Day se non con tante novità relative all'icona del mondo videoludico? In seguito al grande evento, la casa di Kyoto ha annunciato un grande arrivo a tema Lego.

Dopo l'ufficializzazione del nuovo bundle Nintendo Switch di Super Mario Bros Il Film, è arrivata un'importantissima informazione direttamente dal mondo Lego: Donkey Kong è stato avvistato nell'universo di Lego Super Mario e arriverà molto presto. Proprio in seguito al compleanno di Mario e al film ormai prossimo all'uscita nelle grande sale, anche l'altro iconico personaggio dell'universo mariesco si presterà a ricevere una sua raffigurazione a tema Lego.

Donkey Kong verrà venduto presso i negozi dell'azienda di giocattoli a partire dall'estate 2023. Attualmente non vi è alcuna informazione esatta circa la sua finestra temporale di pubblicazione. "L'universo di Lego Super Mario sta per diventare ancora più grande con altre avventure, emozionanti personaggi e nuovi mondi. Tenete gli occhi aperti per nuovi dettagli prossimamente in arrivo".

Che vi sia l'arrivo di nuovi personaggi all'orizzonte? Per quanto probabile possa essere, non vi è ancora alcuna conferma ufficiale circa l'inserimento di altri set collezionabili tra i prodotti della line-up di Lego Super Mario. Intanto, però, a placare l'attesa per l'uscita di Super Mario Bros. Il Film ci pensa quella per l'approdo di Donkey Kong nel mondo Lego.