LEGO Super Mario: un grande annuncio il 10 marzo, nuovi set in arrivo?

LEGO ha annunciato un nuovo evento per il Mar10 Day, celebrazione dell'anniversario di Super Mario che cade il 10 marzo. Venerdì alle 17:00 ora italiana la compagnia danese trasmetterà uno showcase su YouTube dedicato proprio a LEGO Super Mario.

La video premiere è intitolata "Lego Super Mario YouTube Premiere" e durante la trasmissione scopriremo contenuti esclusivi e ci sarà spazio per un grande annuncio, chiaramente non ci vuole troppa fantasia a ipotizzare l'arrivo di nuovi set LEGO Super Mario, la linea ha debuttato nell'estate 2020 riscuotendo sin da subito grande successo e nel 2021 e 2022 LEGO ha pubblicato nuove confezioni e personaggi, adesso non ci resta che attendere pochi giorni per scoprire le novità in programma per l'anno in corso.

Tra le ultime confezioni della linea uscite sul mercato troviamo LEGO NES, il Blocco ? di LEGO Super Mario 64 e il gigantesco LEGO Bowser. Secondo gli ultimi rumor LEGO sta lavorando ai set di The Legend of Zelda ma difficilmente ne sapremo di più durante il Mar10 Day, con ogni probabilità venerdì assisteremo alla presentazione di nuovi pacchetti di espansione e magari dei primi set dedicati a Super Mario Bros Il Film (in uscita ad aprile al cinema) mai confermati ufficialmente da Nintendo e LEGO.