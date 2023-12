LEGO Super Mario, arriva Il Bolide di Bowser: data e prezzo del nuovo pack espansione

La linea di LEGO Super Mario si arricchisce con Il Bolide di Bowser, un nuovo Pack di Espansione destinato ad arricchire ulteriormente uno dei prodotti più amati dai videogiocatori: ecco tutto ciò che dovete sapere su prezzo, data di lancio e contenuti inclusi.

Il lancio del Pack di Espansione Il Bolide di Bowser è vicinissimo, essendo previsto per la giornata del 1° gennaio 2024 al prezzo di 29,99 euro. Indirizzato ai bambini da 8 anni in su, comprende 458 pezzi e una volta completato misura 7 cm di altezza, 15 cm di lunghezza e 10 cm di larghezza, oltre ad essere ovviamente compatibile con gli altri set LEGO Super Mario. Nel set è incluso il personaggio Bowser LEGO Super Mario, opportunamente dotato di Action Tag per il gioco interattivo, che può essere posizionato al posto di guida: tirando la leva gialla in un verso è possibile muovere l'ornamento del cofano, mentre azionarla nell'altro dà vita ad altri trucchi tutti da scoprire.

I bambini possono anche divertirsi aiutando LEGO Mario, LEGO Peach e LEGO Luigi a guidare l'auto per ottenere effetti sonori di clacson, motore in funzione e pneumatici sgommanti e guadagnare monete digitali.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale di Il Bolide di Bowser del sito LEGO.com, ricordiamo che il Pack di Espansione è disponibile dal 1° gennaio 2024 al prezzo di 29,99 euro online e nei punti vendita LEGO.