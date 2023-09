LEGO Super Mario, arriva la Pianta Piranha! Prezzo e data di uscita del set

In attesa dell'annuncio ufficiale dei set LEGO ispirati ad Animal Crossing, è tempo di dare il benvenuto al nuovo set LEGO Super Mario dedicato alla Pianta Piranha.

Il colosso dei mattoncini ha infatti svelato il nuovo tassello nella collezione di set ispirati al Regno dei Funghi. Tra poche settimane, gli appassionati potranno cimentarsi con la costruzione della celebre antagonista di Super Mario, in un modello composto da un totale di 540 pezzi. Una volta montata, la Pianta Piranha di LEGO avrà un'altezza di 23 centimetri, a fronte di una larghezza di 11 centimetri e di una profondità di 17 centimetri.

Pensato per gli appassionati LEGO più adulti, il set LEGO Pianta Piranha sarà disponibile a partire dal prossimo 6 novembre 2023, giusto in tempo per la stagione dei regali di Natale. Il prezzo di listino della costruzione di mattoncini è stato fissato a a 64,99 euro. A corredo di questa news, trovate un'immagine che immortala il nuovo set. Cosa ve ne pare?

Nel frattempo, gli appassionati del mondo Nintendo possono prepararsi anche al lancio del set LEGO Super Mario dedicato a Donkey Kong e annunciato in occasione del MAR10 Day di quest'anno, mentre si avvicina il momento di dare il benvenuto a Super Mario Bros Wonder su Nintendo Switch.