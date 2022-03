LEGO Super Mario, arrivano il castello di Peach, Yoshi e Toad: gli annunci del MAR10 Day

Come anticipato da LEGO con il leak di ieri, in occasione del MAR10 Day 2022 è arrivato l'annuncio ufficiale del set LEGO Super Mario dedicato al castello di Peach.

La sovrana del Regno dei Funghi riceve quindi una figure interattiva dedicata, che va ad unirsi a quelle già esistenti, a tema Mario e Luigi. Per l'occasione, Nintendo e LEGO propongono anche il set Peach Starter Course, per un primo approccio con il mondo LEGO Super Mario declinato in chiave Principessa Peach. Quest'ultimo sarà distribuito nel corso del mese di agosto 2022. Al momento, non sono stati comunicati né la data di lancio precisa né il prezzo del nuovo set.

Ma le novità non sono finite qui. Come detto, oltre al Peach Starter Course, il MAR10 Day ha portato anche la conferma dell'esistenza del set dedicato al castello della Principessa Peach. Si tratta di uno dei tre nuovi Set Espansione di LEGO Super Mario, che includono il già citato maniero, un bosco a tema Yoshi e una torre a tema Cat Mario e Toad. Per il momento, non è stata indicata alcuna finestra di lancio per i tre prodotti LEGO.



Direttamente in calce a questa news, potete visionare tutte le immagini relative agli annunci di oggi, mentre ricordiamo che sono disponibili i set LEGO Luigi's Mansion.