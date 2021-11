LEGO Super Mario Avventure di Luigi Starter Pack al prezzo più basso di sempre su Amazon

Amate sia i LEGO, sia i videogiochi? Allora dovete assolutamente approfittare dello sconto sullo Starter Pack di LEGO Super Mario Avventure di Luigi, che durante il Black Friday ha raggiunto il prezzo più basso di sempre su Amazon.it.

In occasione del periodo di sconti più pazzo dell'anno, lo Starter Pack di LEGO Super Mario Avventure di Luigi ha ricevuto un nuovo sconto che lo ha portato al prezzo più basso mai registrato su Amazon.it: mentre vi scriviamo, potete acquistarlo a 49,90 euro, con uno sconto del 17% sul prezzo pieno di 59,90 euro.

Lo Starter Pack de le Avventure di Luigi rappresenta un punto d'ingresso nel mondo di LEGO Super Mario, con una proposta interamente dedicata al fratello del celebre idraulico italiano. In quanto tale, è compatibile con lo Starter Pack di LEGO Mario, i Pack Espansione, i Pack Personaggi e i Power-Up Pack già disponibili (o in arrivo) sul mercato.

LEGO Super Mario Avventure di Luigi Starter Pack include la figure di LEGO Luigi, dotata di un sensore di colore e uno schermo LCD per visualizzare varie reazioni istantanee al movimento e ai mattoncini d'azione lungo il suo percorso, e le figure di Yoshi rosa, Boom Boom e Goombosso, che a loro vola sono compatibili con lo Starter Pack di LEGO Super Mario.

Nela scatola c'è tutto il necessario per iniziare a giocare, ad eccezione delle due batterie AAA indispensabili per alimentare LEGO Luigi. I bambini possono giocare da soli o con un amico e connettere il proprio LEGO Luigi a LEGO Mario (personaggi extra non inclusi) tramite Bluetooth, per poter giocare in 2 nella vita reale e ottenere monete digitali aggiuntive per aver lavorato in squadra.