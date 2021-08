LEGO Super Mario e Funko Pop in sconto da Gamelife: le nuove offerte di agosto

Il nuovo volantino Spedimeno di Gamelife porta in dote anche interessanti promozioni sul merchandising, nello specifico sono ora attive nuove offerte sui Funko Pop! e sui set LEGO di Super Mario, con l'arrivo del nuovo Starter Pack Avventure di Luigi e altri set.

I Funko Pop in offerta sono tantissimi con prezzi a partire da 12 euro per i modelli base e 4.90 euro per le versioni portachiavi. Qualche esempio? A 12 euro troviamo la Principessa Elsa di Frozen, Albus di Harry Potter, Hulk di Avengers Endgame, Dark Side Rey da Star Wars Rise of Skywalker, Nick Rhodes e Andy Taylor dei Duran Duran, Pennywise Meltdown di IT Capitolo 2, Giddy Up di Fortnite, Bulma di Dragon Ball Z, lo streamer Ninja, Johnny Silverhand di Cyberpunk 2077, Topolino Apprendista Stregone, Sonic Classic e Elvis Blue Hawaii. Tra i portachiavi troviamo invece soggetti tratti da Rick & Morty, Frozen 2, Harry Potter e Marvel's Avengers.



Degne di nota anche le offerte sui set LEGO Super Mario, lo Starter Pack Avventure di Mario costa 49 euro mentre il kit Costruisci la tua avventura è in promozione a 55 euro, taglio di prezzo anche per le espansioni con i pacchetti Scivolo della Pianta Piranha, Sbarramento dei Banzai Bill e Pianta Piranha venduti a 25 euro, mentre Guai con la lava di Womp e Marghibruco del Deserto costano 16 euro l'uno. I costumi Pinguino, Tanooki, Mario Fuoco e Mario Costruttore costano 8 euro, infine Battaglia Finale al Castello di Bowser è scontato a 89 euro invece di 106 euro.