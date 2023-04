LEGO Super Mario 'Il Potente Bowser' in super offerta su Amazon

Avete da poco visto il film di Super Mario al cinema e siete super appassionati dei mattoncini LEGO? Non potete farvi scappare la ricostruzione a tema LEGO del cattivone iconico di tutti i giochi di Super Mario, stiamo parlando ovviamente del Potente Bowser.

Questo set LEGO "Il Potente Bowser", è un modello in 3D del mostruoso boss finale di tutti i giochi della serie Super Mario, il Re dei Koopa, ricchissimo di dettagli, come per esempio coda, braccia, mani e gambe snodabili, la testa rotante con la bocca che si apre a scatto premendo un tastino sotto il guscio, occhi rotanti, lanciafiamme dalla bocca e guscio ricoperto da spuntoni.

Un modellino di ben 2807 pezzi, bellissimo da costruire ed esporre, misura 32 cm in altezza, l41 cm in larghezza e 28 cm di profondità, in offerta oggi su Amazon al prezzo più basso di sempre, acquistabile a soli 204,99 euro con lo sconto del 24% dal prezzo di listino di 269,99 euro.

Clicca qui per acquistare il set LEGO del Potente Bowser ad un prezzo super scontato su Amazon Italia



Il set ci permette di giocare in modo interattivo con gli altri set LEGO di Super Mario, i set Starter Pack con le figure di LEGO Mario (71360), LEGO Luigi (71387) o LEGO Peach (71403).