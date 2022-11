LEGO Super Mario: l'immenso lavoro di un fan trasforma il videogioco in realtà

I set LEGO dedicati a Super Mario sono indubbiamente una gioia imperdibile per tutti gli appassionati non solo del celebre idraulico baffuto di Nintendo, ma anche degli iconici mattoncini che continuano a godere di grande popolarità ancora oggi.

Diversi set sono stati prodotti nel corso del tempo, non solo incentrati su Mario e Luigi: basti pensati ad esempio al set LEGO incentrato su Bowser che impressiona per contenuti e dimensioni. Adesso però un grande fan della serie si è spinto ancora oltre, dando letteralmente vita ad una propria versione del Regno dei Funghi realizzato interamente con i piccoli mattoni, ricreando un intero livello ispirato ai videogiochi stessi.

"Mario in Motion", questo il nome della creazione dell'appassionato, è stato costruito non solo utilizzando 12.000 mattoncini, ma anche impiegando 14 motori per creare una sensazione di movimento in più parti della struttura e raggiungendo in questo modo un livello di dettaglio fuori dal comune: ecco quindi Goomba che si muovono in orizzontale, una Pianta Piranha che esce da un tubo, persino un Pallottolo Bill volante, quanto basta per ricreare in chiave LEGO l'essenza di un livello 2D di Super Mario.

Non perdetevi quindi il video di 11 minuti che illustra nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo personalissimo LEGO Super Mario, impressionante non solo per dimensioni, ma anche per la grande cura ed impegno riposti dall'autore in ogni minima componente.