LEGO Super Mario, leak da Amazon: arriva l'aeronave di Bowser!

Dopo l'annuncio del set LEGO Super Mario dedicato a Luigi, la compagnia dei mattoncini danese sembra avere qualche ulteriore sorpresa in cantiere per gli appassionati Nintendo.

Ad offrire qualche indizio in tal senso, è stata Amazon Australia, con il portale di e-commerce che ha svelato per errore un nuovo set della linea LEGO. Quest'ultimo avrà per protagonista l'iconica Aeronave di Bowser, storica nemesi del buon Super Mario. Nonostante l'assenza di un reveal ufficiale, è già possibile dare uno primo sguardo al prodotto: la pagina dedicata apparsa su Amazon Australia ha infatti reso disponibili anche alcune prime immagini del nuovo set LEGO, che potete visionare direttamente in calce a questa news.



Particolarmente ambiziosa, l'Aeronave di Bowser pare rappresentare uno dei set LEGO Super Mario più strutturati, in grado di offrire un'esperienza ludica particolarmente stimolante. Al momento, non sono disponibili dettagli specifici legati, ad esempio, al numero di pezzi o alla data di uscita del prodotto, la cui pagina Amazon Australia è stata prontamente rimossa.

Che l'annuncio ufficiale del set possa essere alle porte? Ricordiamo infatti che la prossima settimana si svolgerà online il LEGO Con di giugno 2021, evento di ben 90 minuti in programma per il prossimo sabato 26 giugno, a partire dalle ore 18:00.