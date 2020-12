LEGO Super Mario, la linea si amplia: i giocattoli nelle nuove immagini

Dopo aver presentato ufficialmente la collaborazione con Nintendo nel corso del 2020, i vertici di LEGO hanno scelto il mese di novembre per annunciare nuovi set di LEGO Super Mario in arrivo il prossimo anno.

Nel cuore delle festività natalizie, il colosso dei mattoncini colorati ha divulgato alcune immagini inediti dei prodotti che approderanno sul mercato a partire dal gennaio 2021. Tra set aggiuntivi ed espansioni, l'universo di giocattoli componibili dedicato all'idraulico italiano si appresta a prendere vita in nuove forme, che proporranno svariate opzioni di interazione.

Tra questi ultimi, in particolare, LEGO propone la possibilità di trasformare l'icona Nintendo con i costumi di Mario Tanuki e Mario Pinguino, proposti nei Power Up Pack. In attesa nell'ombra anche una vasta selezione di nuovi avversari, tra Tipi Timidi, granchi, nuvole dispettose, pipistrelli, funghi e molto altro, per un totale di dieci nuovi pericolosi e ostili personaggi. Tra palme, tubi e piattaforme, non mancano poi all'appello nuovi moduli per rendere ancora più insidiosi i percorsi da far affrontare al proprio Super Mario composto di mattoncini.

Per dare uno sguardo alla nuova selezione di creazioni messe a punto dai team del colosso danese, potete dare uno sguardo alla nuova galleria di immagini di LEGO Super Mario.