LEGO Super Mario e Luigi, arrivano il multiplayer e nuovi set: il trailer Nintendo!

Dopo il leak di Amazon che aveva svelato in antico la LEGO Aeronave di Bowser, dal colosso dei mattoncini e Nintendo arriva un progetto ludico notevolmente ambizioso!

La collaborazione tra LEGO e Nintendo raggiunge infatti nuove vette tramite la presentazione di una vera e propria modalità multiplayer per LEGO Super Mario e il set LEGO dedicato a Luigi. Con il trailer che trovate in apertura a questa news, viene infatti introdotto un nuovo modo di giocare con i set di mattoncini dedicati al Regno dei Funghi. Grazie a quest'ultimo, due giocatori potranno scegliere di cooperare per guadagnare un numero di monete digitali e ricompense extra, eseguendo mosse sincronizzate, completando sfide di squadra e sconfiggendo nemici. In alternativa, sarà possibile anche sfidarsi, per competere lungo i percorsi LEGO costruiti insieme.



Per rendere ancora più movimentate le sfide in compagnia, la collaborazione tra l'azienda danese e Nintendo si amplia con la realizzazione di nuovi set speciali a tema Super Mario. In particolare, si prepara ad atterrare sul mercato l'Aeronave di Bowser, con il veliero volante che offrirà nuovi stimoli creativi per l'immaginazione di grandiose avventure. Il set è già disponibile per il preordine, al prezzo di 99,99 euro.



Alla festa si unisce anche Luigi, con il nuovo set LEGO Avventure di Luigi Starter Pack. Anche questo già preordinabile, è proposto al prezzo di 59,99 euro.