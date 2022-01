LEGO Super Mario e Luigi's Mansion: parte l'estrazione a premi di My Nintendo

Pochi giorni dopo il lancio dei set di LEGO Luigi's Mansion, la divisione italiana della casa di Kyoto invita tutti gli utenti iscritti a My Nintendo a partecipare all'estrazione a premi interamente dedicata a LEGO Super Mario e Luigi.

Il contest lanciato da Nintendo mette in palio cinque pacchi premio con tanti set LEGO a tema Super Mario e Luigi's Mansion. Per partecipare all'estrazione, come specificato dall'azienda giapponese sul sito ufficiale del programma My Nintendo, occorre utilizzare i propri Punti di Platino: ogni utente può ottenere un massimo di tre ticket digitali, ciascuno sbloccabile spendendo 10 Punti di Platino (per un totale di 30 Punti).

L'acquisizione dei Punti di Platino, lo ricordiamo, è legata al completamento delle missioni attive del servizio My Nintendo, senza alcuna distinzione tra le missioni disponibili per ciascuno dei giochi su Nintendo Switch o sistemi iOS e Android elencati. Come specificato dal portale di My Nintendo, i Punti di Platino utilizzati per l'estrazione a premi non possono essere rimborsati: i vincitori verranno contattati tramite email entro sette giorni dal termine della competizione.

All'interno dei cinque pacchi premio troveranno spazio questi otto set:

Starter Pack Avventure con Luigi

Laboratorio e Poltergust di Luigi’s Mansion - Pack di Espansione

Atrio di Luigi's Mansion - Pack di Espansione

Caccia ai fantasmi di Luigi's Mansion - Pack di Espansione

Starter Pack Avventure con Mario

Battaglia finale al castello di Bowser - Pack di Espansione

Re Boo e il cortile infestato - Pack di Espansione

Costruisci la tua avventura - Maker Pack

Quanto al futuro e alle iniziative che coinvolgeranno Nintendo e LEGO da qui ai prossimi mesi, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento sui set LEGO Super Mario in arrivo nel 2022.