LEGO Super Mario: a ottobre arriva Il Potente Bowser!

La linea LEGO Super Mario si espande con il Re dei Koopa: Il Potente Bowser arriva a ottobre 2022 al prezzo di 269.99 euro, un modello da collezione e da esposizione con braccia e dita mobili, così come i movimenti della testa e del collo di Bowser.

La confezione include oltre ai pezzi per costruire Bowser anche due torri da abbattere, un blocco POW e un Action Tag. Il Potente Bowser è compatibile con tutti gli Starter Pack LEGO Super Mario (71360, 71387 o 71403) e con i personaggi LEGO Super Mario, LEGO Luigi e LEGO Peach.

Il Potente Bowser è alto 32 centimetri, largo 41 centimetri e misura 28 centimetri di profondità, il set contiene in totale 2807 pezzi, per un set destinato ai collezionisti adulti e a tutti coloro che non vedono l'ora di esporre Il Potente Bowser in tutta la sua fierezza.

Al momento Il Potente Bowser è disponibile solo su LEGO Shop in preordine al prezzo di 269.99 euro con disponibilità prevista per il primo ottobre. Dopo il Blocco ? e gli altri set della linea Super Mario, LEGO e Nintendo continuano la loro partnership, ad agosto arriverà nei negozi il Pack Personaggi 5 Stelle di LEGO Super Mario per espandere gli Starter Pack.