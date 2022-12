LEGO Super Mario Il Potente Bowser in saldo su Amazon: 50 euro di sconto per il set

Con la presentazione dei set LEGO Super Mario dedicati alla Principessa Peach, prosegue a pieno ritmo la proficua collaborazione tra Nintendo e la casa dei mattoncini danesi.

Tra le ultime incarnazioni della partnership, ha trovato spazio anche l'acerrimo nemico di Mario, con un imponente Set LEGO a tema Bowser. Proprio quest'ultimo è attualmente proposto in sconto nel catalogo di Amazon Italia. Nello specifico, il set LEGO Super Mario: Il Potente Bowser può ora essere acquistato al prezzo di 215,99 euro. Parliamo di una riduzione del prezzo di listino - che si attesta sui 269,99 euro - pari al 20%.



Il set LEGO è disponibile per la spedizione con Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Nel momento in cui scriviamo, lo store online garantisce la consegna dell'articolo in tempo per il Natale.

Di seguito, vi riportiamo il link per approfittare della promozione:

Il set LEGO Super Mario: Il Potente Bowser è composto da ben, e rientra nella linea della casa di costruzioni pensata per un pubblico adulto. Una volta ultimata, la creazione avrà, con larghezza e profondità rispettivamente di 41 cm e 28 cm, con dimensioni di tutto rispetto per il Re dei Koopa.