LEGO Super Mario: prenota lo Starter Pack da GameStop, in regalo il blocco Super Fungo!

GameStop Italia apre i preordini dello Starter Pack di LEGO Super Mario con un bonus: tutti coloro che effettueranno il preordine riceveranno in regalo l'esclusivo blocco ? Super Fungo, disponibile solo fino ad esaurimento scorte.

"Con questo Percorso di base LEGO Super Mario potrai scoprire come LEGO Mario agisce nella vita reale. Costruisci il tuo primo livello e aiuta Mario a raccogliere le monete! Gira sulla piattaforma… ma attenzione a non cadere! Vola tra le nuvole e raccogli monete extra e una Superstella con il Blocco ?. Salta su Goomba e colpisci Bowser Junior sulla schiena per ottenere monete. Sfida i tuoi amici e, alla fine del gioco, ricostruisci tutto per creare nuove sfide!"

Prenotando LEGO Super Mario Starter Pack da GameStop a 59.98 euro non solo vi garantirete la disponibilità del prodotto al lancio (uscita prevista per il primo agosto) ma riceverete anche l'esclusivo Blocco ? Super Fungo, questo vi verrà consegnato il giorno dell'uscita, l'offerta è valida fino al giorno precedente l'uscita, prenotando il prodotto.

Indubbiamente una bella occasione per ottenere un bonus extra per lo Starter Pack di LEGO Super Mario, il pacchetto ideale per iniziare ad esplorare il nuovo universo LEGO dedicato al personaggio dei videogiochi più amato e conosciuto di sempre.