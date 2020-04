LEGO Super Mario: preordini aperti da oggi, svelati i prezzi per l'Europa

Oggi il Gruppo LEGO ha annunciato l’apertura dei preordini per lo Starter Pack di LEGO Super Mario denominato Avventure di Mario, in arrivo ad agosto insieme a due set di espansione.

“Super Mario è sempre stato adattato ai vari hardware del momento”, ha affermato Takashi Tezuka, Executive Officer e Game Producer di Nintendo. “Sono contento che in questo progetto con LEGO Group, Mario esca dal mondo digitale delle console e dei dispositivi smart, per entrare a far parte del mondo reale con un nuovo gioco dedicato interamente a lui. E' emozionante pensare che LEGO Mario possa diventare un vero amico dei bambini, pronti a giocare con le ambientazioni del mondo di Mario create da loro.”

Lo Starter Pack può essere combinato con i Pack di Espansione, ognuno dei quali permette di sbloccare sfide uniche e personaggi con cui giocare insieme o contro gli amici. Questi comprendono lo Scivolo della Pianta Piranha e la Battaglia finale al Castello di Bowser. Confermata anche l'app gratuita di LEGO Super Mario, per tenere traccia dei punteggi e incoraggiare la ricostruzione continua.

“Siamo stati entusiasti della reazione mondiale all’annuncio del nuovo LEGO Super Mario,” ha affermato Jonathan Bennink, Digital Design Lead di LEGO Super Mario, LEGO Group. “Gli appassionati vogliono ricevere ancora più informazioni, quindi sono lieto che oggi abbiamo potuto svelare maggiori dettagli riguardanti questa nuova meravigliosa collaborazione, che ha portato a una reimmaginazione dell'esperienza di costruzione LEGO e a un modo completamente nuovo di giocare ispirato all'amata icona del videogioco, il simpaticissimo Mario. Non vediamo l'ora di vedere all'opera gli appassionati, che si sfideranno a vicenda grazie a questa esperienza di gioco molto coinvolgente.”

L'intera linea di LEGO Super Mario sarà lanciata il primo agosto, ma i preordini sono ora aperti sul sito LEGO e presso i principali rivenditori. Avventure di Mario Starter Pack costerà 59,99 euro, il prezzo consigliato per i due Pack di Espansione è invece di 29,99 euro per lo Scivolo della Pianta Piranha e 104,99 euro per la Battaglia Finale al Castello di Bowser.