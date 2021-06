LEGO Super Mario: dove si scaricano gratis le istruzioni?

LEGO Super Mario è il frutto di una spettacolare collaborazione tra Nintendo e LEGO che nel 2020 ha deliziato gli appassionati delle due realtà grazie a set specifici ispirati a Super Mario. Si possono dar vita a vere e propri avventure tra le mura domestiche grazie a tantissimi pezzi ispirati alla storica mascotte della Grande N.

Ma esattamente come funziona e come si gioca a LEGO Super Mario? E dove si possono scaricare le relative istruzioni? Per trovare la risposta al quesito basta semplicemente andare sul sito ufficiale della LEGO relativo allo starter pack delle Avventure di Mario: troverete un file da scaricare del peso complessivo di 4.62MB con dentro riportare le descrizioni dei vari pezzi che compongono il pacchetto e tutti i passaggi da seguire per preparare al meglio il set e divertirsi così assieme a tutta la famiglia.

Il set dedicato a Super Mario è in continua espansione: per il prossimo 1 agosto è infatti previsto l'arrivo del set di Luigi relativo a LEGO Super Mario, che vedrà come protagonista assoluto l'iconico fratello vestito di verde accompagnato da una nuova serie di pezzi per arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco complessiva. Ricordiamo inoltre che il prossimo 26 giugno alle ore 18:00 italiane è previsto l'evento LEGO Con della durata di 90 minuti, dove potrebbero esserci interessanti novità per LEGO Super Mario e LEGO Star Wars. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei leggendari mattoncini colorati.