LEGO Super Mario in sconto su Amazon, aperti i preordini per il set Luigi

Lo Starter Pack di LEGO Super Mario è in offerta su Amazon, inoltre sono stati aperti i preordini per il nuovo set Avventure di Luigi in uscita il primo agosto e dedicato al fratello della mascotte Nintendo, così da rendere l'esperienza LEGO Super Mario ancora più ricca e divertente.

LEGO Super Mario Starter Pack

Con 7 mattoncini multifunzione per offrire l’interazione con il personaggio di LEGO Mario, permette agli appassionati di iniziare a esplorare il divertente universo di LEGO Super Mario. Dotato di sensori di colore e di schermi LCD negli occhi, nella bocca e sulla pancia per mostrare più di 100 diverse reazioni immediate al movimento. Include inoltre un altoparlante che trasmette le musiche e i suoni del videogioco

Lo Starter Pack LEGO Super Mario costa 40.35 euro invece di 59.99 euro (prezzo di listino), questo è il set base della serie e include tutto quello che serve per iniziare a giocare, tra cui la figure di Mario con luci e suoni e una serie di nemici tra cui Bowser Jr e un Goomba.

LEGO Super Mario Avventure di Luigi

Il set dedicato a Luigi esce il primo agosto e può essere prenotato al prezzo di 59,99 euro su Amazon. Oltre alla minifigure di Luigi (con luci e suoni) include i personaggi Yoshi Rosa, Boom Boom e Goombosso. Il set è perfettamente compatibile con l'intera linea LEGO Super Mario e con tutti i kit già usciti e disponibili nei negozi.